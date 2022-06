Splendide Extension Vitrée !

Avant sa rénovation, la cuisine loin d'être spectaculaire était pratique et fonctionnelle. Sans aucun point focal ni style défini, son design n'avait rien d'extraordinaire. Elle n'était cependant pas mise en valeur du fait du faible apport en lumière naturelle. Afin de donner à la pièce du acracatère et un air contemporain, notre architecte a prévu de changer les revêtement au sol et muraux adoptant par exemple le béton ciré et des couleurs plus chics.