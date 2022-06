Une maison incroyable : ne vous fiez pas aux apparences !

Les architectes ont brillamment mis en valeur la fenête de cette salle de bains. La vue sur le mur de pierre extérieur est presque devenu une oeuvre artistique qui serait accroché sur le mur. Le contraste entre la pierre traditionelle et rugeuse et la douceur du mur en béton fait la beauté de cette pièce. Il nous reste plus qu'à évoquer le lavabo au fantastique design sinueux et minimaliste.