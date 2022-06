Avant / après: la charmante rénovation d'une salle de bains étroite

Il n'y a que les toilettes d'origine qui ont été conservées. Le coin lavabo a été entièrement refait. Le mur a été détruit et repoussé d'un bon mètre afin de créer un espace plus intime en retrait des toilettes qui serait dédié au lavage et maquillage. Les meubles en bois ont un design simple et élégant. Le nouveau style malgré des éléments de design frais et contemporain reste adapté au charme de cette ancienne maison de campagne. Les décorateurs ont aussi fait preuve de créativité en réutilisant des armoires anciennes et en les transformant soit en étagères profondes sur le côté et soit en miroir.

