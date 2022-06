Un appartement à se damner

Aujourd'hui avec Homify nous partons pour New York, ville emblématique pour le monde entier. On connais tous ses hauts buildings et ses ponts, mais qu'en est il du logement ? New York, comme beaucoup de grandes villes, à des prix assez élevés, voir carrément inabordable pour la majorité d'entre nous. L'appartement que nous allons aujourd'hui visiter tiens donc plus du rêve qu'autre chose, mais enfin un peu rêve ne fait jamais de mal à personne.

L'appartement est situé dans le quartier de Brooklyn, un quartier que l'on n'a plus de besoin d'expliquer. Situé sur deux étages, il offre une vue incroyable sur la ville à travers ses grandes fenêtres. L'appartement, rénové par les architectes d'intérieur de GENERAL ASSEMBLY est spacieux sans être gigantesque, il est bien conçu et surtout meublé avec (très) bon goût.

Alors allons-y !