Transformation de l'EXTRÊME!!

Une certaine sérénité vintage transpire de ce cliché. Le vélo d'appartement y est bien entendu pour beaucoup ! Cette immense pièce à vivre baignée dans la lumière a été vêtue de blanc pour murs et plafond et de teintes boisées pour le parquet au sol, permettant ainsi de réfléchir et de garder la clarté à la perfection. Comme nous le mentionnions plus haut, c'est un lit-alcôve ouvert sur l'extérieur qui a supplanté la cuisine. Cette dernière a élu domicile dans un espace plus petit à la place de la salle de bain. Nous y reviendrons !

