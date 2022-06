Un appartement parisien coloré et ludique

Une jeune famille parisienne a donc voulu rompre avec le classicisme de leur appartement pour lui donner plus d’individualité et plus de dynamisme. Ils ont donc contacté notre experte, Tatiana Nicol, décoratrice d’intérieur, qui a su faire de leurs rêves une réalité.

On commence donc par le salon de cet appartement, coloré et lumineux, avec une décoration hétéroclite mêlant plein d’éléments différents. Mais notre expert a choisi des couleurs bien précises et des astuces pour éviter que la pièce ait l’air trop encombrée. Elle a ainsi choisi de laisser les murs blancs et de ne se focaliser que sur une touche de papier peint aux motifs forts, près de la cheminée. Les coussins gris sont réveillés par quelques tissus de couleurs sur le canapé. Une table basse rose fluo est associée à un second modèle, plus neutre. Et parlons un peu de ce plafonnier : simple et classique au premier coup d’oeil, il est en fait perforé par une branche, pour un rendu quasi organique.