Comment aménager une petite cuisine ?

La transformation est spectaculaire ! L'agencement de la cuisine reste inchangé et l'on comprend dans cette conception l'importance de la couleur qui permet de structurer l'espace. Les architectes ont ici utilisé le blanc pour les murs et la crédence afin de créer une continuité visuelle. Un contraste s'opère ainsi avec les façades des meubles repeintes en gris qui apportent un air sophistiqué à la pièce. Point besoin de rénover entièrement l'espace de changer équipement et disposition, une pointe de couleur permet ici à cette cuisine de renaître de ses cendres! Un soin particulier a aussi été apporté aux détails, les poignées et la robinetterie ont ainsi été remplacés conférant une allure plus contemporaine à la conception.