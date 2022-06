Modernité bien pensée avec la Snake house!

Carrés et rectangles, lignes obliques et arrêtes, les formes du bâtiment ont la perfection géométrique des pyramides égyptiennes. On se rend compte de l'immense taille des ouvertures et on imagine la clarté naturelle qui doit inonder les espaces intérieurs de la maison.

Quelque chose de très graphique émane de cet alignement de fenêtres rectangulaires créant élégance et raffinement sur cette façade couverte avec un enduit blanc-cassé.