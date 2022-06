Comment Aménager un Espace Extérieur de Divertissement?

Pour le revêtement de sol il existe 5 options classiques pour les espaces extérieurs: la pierre naturelle, le béton, le bois, la brique et le carrelage. Le choix de revêtement de sol dépendra surtout du climat, du budget et de l'usage que entendez faire de votre espace extérieur. Il y'a donc certaines choses à garder à l'esprit au moment de choisir votre matériau.

Quel que soit votre choix, il faut savoir que chaque options à ses propres avantages et inconvénients. Alors que la pierre naturelle est une option écologique, elle se révèle aussi bien plus coûteuse que le béton, qui est tout aussi durable mais plus abordable et facile à réparer en cas de besoin. Le bois est aussi un choix abordable, d'autant plus qu'il est facile à installer, et donc vous n'aurez pas besoin d'aide experte. Ceci dit, le bois est aussi une option fragile qui demande beaucoup de travail de maintenance. Enfin, la brique qui ne demande pas beaucoup de maintenance est une jolie option, mais qui peut aussi rendre le pelletage de neige un peu plus difficile que d'habitude.