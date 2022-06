Un appartement cosy au look vintage à Bordeaux

Aujourd'hui c'est à Bordeaux, en plein quartier de la Bastide, que nous vous emmenons pour visiter un appartement qui a entièrement été redécoré par des un architecte d'intérieur. Aménagé dans un esprit loft, ce lieu est aujourd'hui un appartement lumineux et aéré qui met en avant un style à la fois vintage et moderne. véritable petit cocon design et chaleureux à la fois, cet appartement est offert à la location saisonnière, pour le plus grand bonheur des amateurs de déco. Venez découvrir ce petit bijou dont la décoration originale plaira certainement à beaucoup d'entre vous !