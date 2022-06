Une ancienne maison TOTALEMENT Réinventée!!

Braine-l’Alleud, commune francophone de Belgique et faisant partie du Grand Bruxelles, connaît depuis des décennies un développement foncier important dû aux exodes bruxellois successifs. Située dans un ancien quartier semi agricole, la maison à rénover présentait plusieurs typologies : le corps de maison datant du 19ème et résultant de la division entre un logement et une ancienne grange datant du 18ème. Les espaces y étaient relativement restreints et confinés.

Le bureau ici architectes déploie son énergie à la réalisation de projets traversant les échelles, les programmes et les disciplines. Leur vision de l’architecture, simple et épurée, est basée sur un souci du contexte, exacerbé par leur double formation d’architecte et d’urbaniste, et sur un soin méticuleux de chaque détail.

Jetons un coup d’œil sur le résultat de cette réalisation architecturale très originale.