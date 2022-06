Une Extension de Maison qui Cache un Énorme SECRET!!

Découvrons ensemble cette extension raffinée, composée d'un bardage en pin douglas naturel, ajoutée à un pavillon des années 80 pour créer un espace plus intime, tout en optimisant l'espace de vie et en rajoutant des mètres carrés ! Le garage apporte un nouveau volume, accolé au pignon sur rue, qui joue avec les pentes de toits existantes. Une composition contrastée, de mise en oeuvre soignée et minimaliste !