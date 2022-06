Un Grenier Plein de Charme!

Immédiatement après la porte d'entrée, sur la gauche, on trouve un petit salon. Les espaces ne sont pas si petits et encore afin de ne pas donner la sensation d'une salle trop étouffant, le designer à opté pour un mobilier propre et simple. Il y a deux lumières qui illuminent et réchauffent l'environnement: une porte en verre et une petite fenêtre au côté où le mur descend. Mais la lumière ne manque pas! Les couleurs claires amplifient la lumière, tout en utiilisant un brun clair qui enveloppe l'espace en lui donnant de la chaleur et de l’élégance