Confort, Structure et Géométrie..!

Nous voici au premier étage, dans la pièce dédiée à la bibliothèque. Celle-ci vient border l'escalier, en faisant ainsi un espace privilégié au sein de la maison. Sur la droite, nous pouvons voir l'accès à la terrasse. L'espace est baigné de lumière grâce aux nombreux vitrages et l'ouverture sur le puits de l'escalier, équipée de rambardes à la manière d'un balcon.

Nous pouvons constater la structure modulaire de l'espace, pensé comme un seul et même espace ouvert et structuré. La transition entre l'intérieur et l'extérieur, l'escalier et les pièces est pensée de manière harmonieuse et fluide, renforçant la sensation d'espace. Les couleurs sont neutres et jouent avec un fort contraste entre le noir mat, le blanc, et le crème poli du sol.

Cet étage abrite également une suite parentale avec véranda, une salle de bains, un WC, un séjour ainsi qu'un vestiaire.