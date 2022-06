Transformation d'une maison ordinaire

Pénétrons dans l'extension créée aménagée en salon et offre une superbe vue sur le terrain de la propriété via ces immenses baiesvitrées. La pièce bénéficie d'uen doucble orientation lui permettant de baigner dans la lumière naturelle abondamment. Blanc et noir, le mobilier moderne et sobre donne un air minimiliste à cette salle de séjour. Son revêtement au sol de couleur foncée vient la réchauffer et offrir une atmosphère des plus accueillantes.