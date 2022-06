Un Ravalement Digne d'une Star !

Un brossage minutieux a permis de sublimer cette façade puisque ce sont ces pierres apparentes qui viennent donner une nouvelle identité à cette bâtisse ! Les cadres de fenêtres boisés sont magnifiquement mis en valeur par la pierre. Une fois de plus bois et pierre, ce duo de matériaux nobles, nous subjugue de par leur complémentarité ! Et que dire de cette véranda ? Plus spacieuse que la précédente, elle offre également un espace qui baigne dans la lumière puisque le petit muret a disparu ! Cette nouvelle entrée en jette !