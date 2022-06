Un jardin festif qui en jette

On est impressionné de voir la manière dont nos experts ont su s’approprier le lieu et en faire un espace modulable. Leurs clients auront assez de place pour des fêtes de jardin exubérantes, pour se détendre l’après-midi en prenant le soleil ou encore pour faire des barbecues entre amis. Earth Designs a su répondre au cahier des charges et a créé un espace extérieur original, individuel et unique : sûr que vous n’en trouverez pas deux comme ça !