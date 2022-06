Top 5 de la semaine : des rénovations comme on les aime !

Nous nous retrouvons pour notre réunion dominicale préférée, l'annonce de notre Top 5 hebdomadaire, répertoriant les articles ayant eu le plus de succès sur notre plate-forme. Cette semaine, la tendance est à la rénovation ! Nos projets de restructuration et de rénovation ont su trouver leur public et nous nous en réjouissons. Voici donc un petit récapitulatif des moments forts de la semaine !