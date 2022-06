Stupéfiante Transformation de ce Garage en Loft.!!

C'est en région Rhône-Alpes, à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise que nous emmène ce projet de reconversion de d'un ancien atelier de mécanique qui va devenir un logement moderne et design.

L'équipe des architectes de chez Space Maker a donné naissance à de vastes et lumineux volumes en open-space offrant un cadre de vie exceptionnel aux nouveaux occupants.

Et en créant un niveau supplémentaire, l'habitation gagne en superficie et en confort, proposant désormais des espaces de vie et d'intimité pour toute la famille. Là où se tenait autrefois un entrepôt couvert, le projet a vu la création d'un superbe patio invitant à profiter du temps et à se détendre à l'extérieur.

Malgré l'ampleur de la transformation, l’atmosphère initiale industrielle de l’atelier a été conservée.

Les surfaces arborant la patine du temps ont été préservées et font totalement partie du charme originel du projet.

Ayant été totalement redessinées, les façades se trouvent maintenant percées de larges ouvertures rendant beaucoup plus claires les espaces intérieurs.

En avant toute pour la découverte exclusive de ce projet !