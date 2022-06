Un havre de paix au milieu des arbres

De part et d’autre de la maison, la verdure et les arbres sont en vue. Comme si il vous était possible de les toucher du doigt. L’espace salon-cuisine-salle à manger s’ouvre sur une terrasse en bois, agrémentée d’une piscine. Tout est au même niveau et donne une grande impression de fluidité et presque d’infini, comme si la maison continuait dans le terrain et à l’horizon ! Du salon vous pouvez accéder à un étage, lui aussi imbriqué dans l’ensemble et ouvert sur le salon.