Une Maison Familiale avec une Énorme Surprise !!

Ce cliché nous donne une vue d'ensemble de l'intérieur. Notez la continuité et l'absence quasi totale de murs ou de pans de séparation. Le plafond massif est en béton, donnant à cet espace un caractère industriel. Le mobilier lui aussi a été choisi avec goût et soin. Il s'agit d'une cuisine-salle à manger-salon et presque chambre à coucher le tout dans cette unique macrostructure ! Notez dans le fond ce pan de mur qui renferme en son sein une cheminée visible depuis la chambre ET la pièce principale !