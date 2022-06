9 petits jardins parfaits pour profiter de l'été !

Ah que l'été nous semble loin, le soleil, la mer, le chant des cigales… Allez courage bientôt le printemps, et qui dit printemps dit retour au jardin ! Or pour nombre d'entre nous, l'hiver est synonyme de laisser à l'abandon total de notre jardin… C'est pourquoi nous vous avons préparé aujourd'hui neuf conseils pour cultiver son jardin et passer l'été au frais.

Pssst : Besoin d'une main verte ? Pourquoi ne pas faire appel à l'un de nos experts paysagistes ?