Ah que vous le temps passe vite… On se souvient encore de cet été de nos 20 ans, de notre premier appartement. Seulement voilà les années ont passé et vous vivez toujours avec vos vieux posters de Nirvana, votre affiche du Che Guevara et vos photographies de lycée… Il serait peut être temps de changer de déco non ? Bien sûr vos souvenirs ont une valeur sentimentale et dépoussiérer votre appartement ne veut pas dire tout jeter à la poubelle. Stocker les dans les cartons, réagencer votre déco en gardant les meilleurs éléments de votre déco de très jeune adulte. On garde la platine et les vinyles. Exit : les places de concerts de 1998 qui prennent la poussière accrochée au mur.

Et comme il n'est pas toujours facile de décider les choses qui devraient rester de celles qui devraient être out, homify vous offre une sélection sans pitié des 24 choses qui n'ont plus leur place chez vous si vous avez plus de 30 ans.