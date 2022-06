FLEURS : un peu, beaucoup, passionnément à la folie !

Les beaux jours sont là et bien là, et avec eux la joie de s'occuper de son jardin, de ses plantes et de fleurir ses balcons. Même si, il est vrai que le jardinage est un véritable Art et que ne s'improvise pas horticulteur qui veut, nous avons décidé dans cet article de vous présenter certaines familles et variétés de fleurs qui vous verrez s'apprivoisent plutôt facilement.

Lorsque l'on connaît les trucs et astuces pour bien s'occuper de ses plantes et fleurs, alors accompagner leur développement et permettre la bonne éclosion des fleurs ne semble pas si sorcier en fait. Forts des conseils prodigués par nos professionnels des jardins et espaces verts, vous découvrirez que même sans avoir la main verte et en évitant les contraintes, on peut aisément fleurir sa propriété de manière très réussie.

Toutes et tous à vos pots et bulbes pour ce petit cours de jardinage ingénieux !