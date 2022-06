Aménagements EXTRAORDINAIRES pour le jardin !

Un petit goût de bout du monde avec ce jardin ouvert sur le panorama à nul autre pareil de la Lande Bretonne… Lorsque l'on a la chance de posséder une vue, il serait vraiment dommage de l'occulter avec une clôture !

Autant laisser, quand on le peut, le terrain ouvert sur la nature environnante et se servir des plantations de massifs et arbustes pour délimiter symboliquement et harmonieusement les contours de votre jardin.

C'est à l'architecte Karine Montagnon que nous devons ce superbe paysage où elle a implanté cette maison de paille contemporaine et innovante.