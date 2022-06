Une maison familiale fabuleuse !

C'est une vaste cour intérieure pavée de pierres naturelles qui nous accueille et qui donne accès aux différents bâtiments composant cette structure : grange, écurie, habitation et jardin. Toute les composantes de ce lieu ont été entièrement rénovées afin de devenir une maison à part entière ! On ne peut qu'envier les résidents ET leurs invités, puisqu'une aile entière leur est réservée !