Idées LOW COST pour meubler un petit appart !

D'autres détails dans cette conception valent la peine que nous prenions un peu de temps pour les mentionner. Parlons tout d'abord de ce parquet en bois de chêne. Les avantages de ce type de revêtement sont nombreux : en plus d'avoir un coût assez bas, beaucoup moins onéreux qu'un parquet traditionnel, il résiste mieux au passage du temps que ses homologues classiques. En effet, les planches du plancher industriel, à base de bois de récupération, tout en étant de plus petite taille, possèdent une plus grande épaisseur qui leur permet d'être plus robuste et de durer.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer ce mur contre lequel ce buffet bleu est apposé. Cette paroi murale de briques apparentes, a été peinte en blanc afin d'uniformiser la conception. Cette idée empruntée au style industriel fonctionne à merveille dans cet appartement à l'intérieur délicat et frais.