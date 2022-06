Trésor en Alsace Caché depuis 6 Siècles!

Un somptueux loft a été aménagé dans les combles. Le palier est fermé par une verrière pour conserver espace et intimité. La conservation des poutres apparentes était bien entendu une condition sine qua non ! Une fois de plus le mariage de la brique et du bois, matériaux nobles par excellence, se révèle être une valeur sûre ! Merci pour ce projet !