Rénovation incroyable d'une propriété des années 1920 !

Cette maison de famille des années 1920 jumelée est le genre de la maison que beaucoup d'entre nous aspirent à posséder; moderne et élégante, tout en fournissant également des espaces habitables et confortables qui établissent un équilibre entre la conception du plan ouvert et une atmosphère chaleureuse. 3S Architects and Designers ont transformé cette propriété en procédant à sa rénovation complète et à l'ajout d'une extension de l'ancien salon, avec une nouvelle lucarne au niveau du toit. Des changements importants ont été apportés à l'architecture typique de cette propriété d'époque: les chambres étaient en effet cloisonnées et confinées, ce qui limitait la quantité de lumière naturelle pénétrant dans la maison. Le décor intérieur était naturellement un point important à prendre en compte tout comme le caratère écologique de la maison. Ainsi selon le souhait des propriétaires, les architectes ont conçu un habitat intégrant des systèmes d'énergie renouvelable et des solutions vertes.