5 Commandements pour Jardiniers Débutants !

Même si le jardinage est abordable à tous et ne requière pas une habileté particulière, ne s'improvise pas jardinier qui veut ! On aurait tort de croire qu'il suffit de chausser ses bottes et d'empoigner sa bêche et son sécateur pour être capable de prendre soin des plantes fraîchement semées et retirer mauvaises herbes et chiendents sans commettre d'erreurs.

À la belle saison, on aimerait passer tout son temps à l'extérieur et oublier la longueur et la rudesse de l'hiver. Et le jardinage nous le permet, apportant la satisfaction de voir ce qu'il est possible de réaliser avec un peu de temps et d'idées. Les plantes se développant et couvrant l'espace de leur feuillage, les fruits grossissent et devenir mûrs et l'herbe luxuriante pousse et demande qu'on la tonde… Tant de joies simples que notre jardin a à nous offrir.

Et pour vous accompagner dans vos travaux et projets de jardinage, nous vous avons concocté cet article listant les impératifs à garder à l'esprit lorsque que l'on entreprend de prendre soin de son jardin.