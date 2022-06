SOS salle de bains en détresse !

Voici donc le coin WC réalisé par nos experts. Cette conception n'a plus à voir avec son homologue disparue ! Nous constatons que l'ensemble des revêtements qu'ils soient muraux ou au sol ont été changés. Adieu, carreaux blanc et sanitaire bleue obsolète et dites bonjour à un WC moderne flambant neuf ! L'association du gris et des pointes de rouge participe à la création d'un espace chic et sophistiqué.