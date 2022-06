Table Rase!!!

Bienvenue sur la butte de Montmartre, pour découvrir la stupéfiante restructuration qu'a connu cette habitation située en fond de cour.

L’enveloppe existante du bâtiment de même que la volumétrie ont été complètement transformées pour se fondre avec un certain nombre d’éléments architecturaux chinés ça et là par Capucine de Cointet.

Tout en conservant le charme authentique de cette maison à l'architecture typiquement montmartroise, l'architecte a réussi à fluidifier les connexions entre les espaces et transformer le logement en une superbe maison familiale. La réalisation du projet a permis d'offrir un accès à la toiture terrasse depuis l’intérieur de la maison.

De plus, le toit va accueillir l'implantation d'un vaste volume vitré permettant de profiter pleinement de la vue et de la végétation en toute saison et donc se transformer en un jardin d’hiver à nul autre pareil.

Découvrons vite l'ampleur de la restructuration !