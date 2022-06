Une maison de 200m² pour 50 000 € !

Cette maison individuelle allie tradition et modernité. Le toit en pente et sa structure en bois est recouvert de tuiles. Un climat moderne est introduit par de grandes fenêtres et un traitement intéressant des façades, où l'on trouve trois couleurs. Gris, blanc et marron. Quant à la décoration, il convient de noter une accumulation intéressante de pots en terre classiques.