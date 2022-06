Une Surélévation aux Avantages Incroyables!

Direction la banlieue parisienne, et plus particulièrement la ville de Montreuil, une bourgade qui a su garder son caractère tout en s'intégrant parfaitement au projet du Grand Paris. Homify vous présente aujourd'hui un projet qui se situe au cœur des nouvelles problématiques architecturales au sein de la ville de Paris. En effet, pour répondre à des impératifs démographiques la ville de demain sera plus dense.

De nombreuses municipalités comme la ville de Genève en Suisse, ont déjà modifié leur règles d'urbanisme dans le but de pouvoir augmenter les volumes constructibles en surélévation.

En France, en réponse à l'appel à projet du Grand Paris, des architectes ont d'ores et déjà proposé de répondre au problème de la densité par la surélévation des immeubles de centre-ville et des maisons des quartiers les moins denses, comme celle-ci. La surélévation permet une intensification urbaine ciblée ainsi que l'installation d'espaces spacieux avec panoramas exceptionnels. Une révolution architecturale est en marche.