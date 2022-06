La DropHouse : Partez avec votre Maison sur le Dos!

Comme on peut le voir sur cette photographie, la construction est dotée d'un bardage bois. Un type de bardage qui permet de respecter les règles d'urbanisme de beaucoup de villes Françaises, une particularité qui permet à la DropHouse de s'intégrer dans tous les environnements. Un élément indispensable pour une maison qui invite au voyage et à l'aventure. Le bardage de la construction,composé de lames verticales en bois servant de brise-soleil, fait comme une carapace qui confère à l'ensemble un aspect compacte et intimiste. Au centre des préoccupations de ces jeunes architectes, on retrouve des tendances fortes de l'architecture contemporaine : le respect de l’identité, de l’environnement et l’adaptation au contexte local. Des critères auxquels les architectes de notre génération se montrent de plus en plus attentifs.

Entièrement préfabriquée en atelier, cette maison repose sur un seul et unique module de 13 mètres de long. Economique, facilement transportable, la Drophouse s'installe partout, une fois livrée, elle n'a plus qu'à être posée sur une dalle et à être raccordée aux différents réseaux (eau, gaz, électricité.)