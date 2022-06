Un Projet Hors du Commun!!

Comme on le voit sur ce plan, les espaces verts ont été des éléments primordiaux dans la conception de ce foyer. En effet, quoi de plus important pour des enfants et des adolescents que de pouvoir s'ébattre dehors et organiser des jeux en extérieur. De plus dans une grande ville comme Paris, penser les espaces verts est un véritable challenge pour les architectes qui vont devoir réfléchir de plus en plus cette question pour permettre aux habitants de respirer.