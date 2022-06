Un Cube digne d'un Pacha!

La maison dispose de plus d'un autre avantage… Une vaste terrasse, couverte et montée sur pilotis. La garanti de moments conviviaux en familles ou entre amis ! La couverture de cette terrasse permet de profiter autant du soleil du jardin que de l'ombre rafraîchissante et bienvenue de la terrasse ! Quoi de mieux pour la farniente aux heures les plus chaudes de la journée.

Et si vous cherchez des idées pour aménager votre terrasse, n'hésitez pas à consulter cet espace qui vous donnera certainement un maximum d'inspiration !