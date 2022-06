Petite rénovation abordable à domicile

Décidément, il y a un sérieux jeu de couleurs dans cette maison ! Comme la cuisine et le reste de la maison, le bois stratifié est très présent dans la décoration des murs et du sol avec une belle place pour un orange intense qui s'impose sur une grande paroi. Pour plus de fun, les designers n'ont pas hésité à ajouter un peu de rose au dessus de la tête de lit et quelques tableaux pour plus d'originalité dans le décor !

Pour plus d'inspiration visiter cette Transformation radicale de grenier.