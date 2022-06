Un super appartement moderne de 73 m2

Le plan de cet appartement est très pratique en offrant un espace intérieur fonctionnel et une petite terrasse pour profiter des bons moments dehors. Vous avez 3 grandes pièces qui permettent de créer une chambre à coucher et deux salles de séjours ( une salle de séjour living-room et un cabinet ), et un petit espace à l'entrée qui peut servir de buanderie. Avec un peu d'inspiration, vous pourrez facilement mettre en place une deuxième chambre à coucher en vous servant de l'un des salons.