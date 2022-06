Une Maison Absolument Complète !

Certaines personnes ont le rêve de vivre à la campagne, entouré d'arbres et d'animaux. Certaines personnes veulent vivre dans la forêt, avec le seul contact de la nature sauvage. Certaines personnes veulent vivre sur la plage, avec un balcon donnant sur la mer ou à l'ombre des palmiers. Et d'autres, aspirent à vivre dans la ville et profiter de tous les services et les opportunités offertes par cette dernière. Bien entendu, pour profiter de tout le confort et toutes les attractions de la ville, il est nécessaire d'avoir un foyer sûr, confortable et chaleureux.

Ce projet présenté par Isabela Canaan Architectes et Associés, est une retraite urbaine incroyable assurant le confort des résidents et répondant à leurs besoins pratiques avec élégance et style. Il s'agit d'une maison qui est complètement silencieuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle monte en puissance montrant toute sa fonctionnalité et son charme.