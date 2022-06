Une Formidable Maison sur 3 Niveaux!

Cet espace principal au rez-de-chaussée est très accueillant et confortable. Le bois, prédominant dans cet intérieur, est présent au sol avec ce parquet naturel, et au plafond, ce qui apporte une ambiance très cosy et chaleureuse à la pièce. Cette omniprésence du bois ne rend pourtant pas la pièce trop rustique, car l'agencement est moderne : la cuisine, la salle à manger et le salon ne font qu'un, ce qui rend ce rez-de-chaussée particulièrement spacieux et fonctionnel.

Pour l'espace salle à manger, des meubles modernes ont été choisis afin de contraster avec le bois du parquet et du plafond : une table blanche minimaliste et ses chaises assorties ont été placées au fond de la pièce en parallèle à l'espace cuisine. Le tout a été agrémenté d'un lustre, lui aussi moderne, qui vient illuminer l'espace en toute simplicité. Cet espace salle à manger est relativement simple et pourtant très bien défini.

A gauche, vous pouvez apercevoir un espace cuisine lui aussi simple et discret. L'absence d'îlot de cuisine est ici un très bon choix, ce qui nous laisse avec un plan de travail fonctionnel et un espace cuisine et salle à manger confondu. Pour faire la séparation, un grand panneau blanc a été disposé au plafond pour accueillir des petits lustres qui illuminent le plan de travail pour plus de confort lors de la préparation des repas.