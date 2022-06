L'incroyable transformation d'une cuisine

Et voilà le nouvelle cuisine flambant neuve et baignée de lumière naturelle grâce à la large façade vitrée gommant la séparation entre intérieur et extérieur.

Lignes épurées et exaltation des matériaux nobles utilisés, semblent avoir été les maître mots lors de l'élaboration du projet. La palette de tons naturels obtenue par l'association du chrome et du bois de l'îlot, du gris clair du sol et de l'anthracite des surfaces murales est très élégante et qualitative.

En toute légèreté des lampes dans un style minimal descendent du plafond pour éclairer le plan de travail.