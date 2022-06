De Vieille Ruine à Parfaite Maison de Campagne!!

Les bâtiments anciens ont presque toujours en leur sein mille et une histoires appartenant à un passé visible encore dans les matériaux, dans la structure de la maison et à travers plein d'autres petits détails. Aujourd'hui nous nous intéressons plus particulièrement à l’une de ces maisons. Le projet consiste en une restructuration d'un bâtiment inhabité, qui était initialement une grange et qui a été convertie en un diamant brut authentique par l'étude RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS. Comment? En projetant une restructuration ad hoc, dans le respect du caractère ancien du bâtiment, et en opérant une transformation courageuse et originale. Voyons cette métamorphose incroyable ensemble!