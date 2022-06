Un Appartement EXTRAORDINAIRE au rez de chaussée!

Le dernier virage de ce grand espace ouvert a été réservé à la cuisine. Ici, nous sommes confrontés à un décor très minimaliste, qui ne ravira peut-être pas es amateurs de ce style. Il s'agit peut-être d'un choix un peu extrême ou non, mais vous ne pouvez pas ne pas apprécier les lignes épurées et l'élégance formelle de cette cuisine. Il s'agit, en réalité, d'un îlot central multifonction : évier, cuisinière et rangement dans la partie inférieure font de cet îlot un véritable plus pour cette cuisine et cet appartement d'une manière générale.