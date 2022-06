Comment Décorer et Personnaliser ses Meubles?

Une autre manière de personnaliser son mobilier est d'utiliser du vernis. C'est une solution particulièrement adaptée aux meubles en bois, notamment si l'on préfère garder le bel aspect du bois brut tout en l'embellissant et en lui donnant une teinte esthétique et naturelle.

Quels sont les avantages du vernis ?

Le vernis permet non seulement de teinter le bois et de lui donner un aspect mat ou brillant en fonction de nos goûts, mais aussi d'améliorer la durabilité de l'objet et de le rendre plus résistant à l'humidité et aux moisissures.

Où trouve-t-on du vernis à bois ?

Les magasins de bricolage sont l'endroit le plus adapté pour trouver du vernis à bois de qualité. Certains magasins de fournitures artistiques proposent du broux-de-noix qui permet de donner une belle teinte brun sombre au bois.

Comment vernir un meuble en bois ?

- La première étape est un ponçage minutieux du meuble à vernir. Celui-ci peut être effectué au papier de verre, et si possible à la laine d'acier la plus fine possible. Afin d'éviter que trop de poussière vienne nous poser problème lors de la pose du vernis, on peut humidifier le sol sur lequel on travaille afin que la poussière, en tombant, y reste collée .

- Avant de procéder au vernissage, il est important de débarrasser le meuble de toute poussière et de bien le nettoyer.

- Le vernis doit être appliqué en couche très fine, au pinceau et dans le sens du bois. Il doit ensuite être laissé à sécher totalement, puis être poncé au papier de verre très fin, toujours dans le sens du bois. Dépoussiérer, puis recommencer l'opération deux ou trois fois.