Un papier peint baromètre

Montre moi ton papier peint et je te dirais quelle température il fait dans la pièce. Absurde ? Et non, il s’agit d’une folle idée mais bien d’un projet mis au point par une équipe de designers suédois, qui officient sous le nom de Form Us With Love. Ils ont donc inventé le papier peint baromètre, qui influencera votre perception de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.