Créez une fantastique déco en noir et blanc

L'association du blanc et du noir fonctionne aussi très bien dans les cuisines. Ce contraste chromatique se double ici d'un jeu sur les textures. L'îlot central associe ainsi un bois sombre qui tend vers le noir, mais dont on perçoit les nervures, avec un plan de travail en verre de teinte blanche. Un mélange original, qui confère originalité et personnalité à cette cuisine minimaliste.Si vous voulez opter pour le noir et blanc dans la cuisine mais pour de la couleur dans d'autres pièces, venez découvrir des salons colorés et originaux.