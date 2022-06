6 entrées simples mais stylées !

Dans cette petite entrée, l'alliance du parquet aux tons chauds et de teintes plus foncés donne à cet espace un look rétro très sympa. Qu'il s'agisse des murs gris, de la banquette et de la console noires ou encore des coussins noirs et blancs, toute la palette des couleurs apporte une touche originale à cette entrée pratique et déco.