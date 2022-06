Maison à la géométrie incroyable !

Spacieuse et fonctionnelle, voici la cuisine ultra-moderne et pratique que les architectes on imaginé pour cette maison à basse consommation. Avec tout à la portée de la main, l'espace a été optimisé au maximum pour proposer rangements, ustensiles et plans de travail comme dans une cuisine de restaurant.

Nul doute que vos petits plats auront un goût tout autre préparés dans cette cuisine design avec vue sur le voisinage! Car c'est bien là le problème. Lorsque l'on cuisine on a souvent l'impression d'être coupé du monde et enfermé dans un espace clos et sans prise sur l'extérieur… Et bien ici ce n'est pas le cas grâce à la large ouverture rectangulaire permettant à la lumière naturelle d'irradier l'intérieur de la pièce.