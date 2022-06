Une Maison de Rêve en Pleine Nature!

Situé à Piraquara, au nord de Paraná, cette maison en bois, pierre et verre voit la nature environnante comme autant de loisirs et d’atouts.

Le projet a été développé par le studio Morada Verde Arquiteturaqui a cherché à intégrer le bâtiment avec le paysage naturel afin de préserver autant de végétation existante que possible sans interférer négativement avec le paysage naturel existant. Un défi complexe. Pour cela, le projet emploie des matériaux naturels, en particulier le bois et la pierre complété avec du verre, afin d'assurer l'intégration et la fusion de l'espace intérieur avec l'extérieur. Vous pouvez admirer le résultat surprenant dans les images suivantes.

Nous vous invitons à observer plus en détail la conception de cette de maison en bois qui imite le paysage naturel de son environnement, caractérisé par la végétation indigène et des arbres imposants comme les pins, symbole de la région et qui donnent les environs une atmosphère unique et idyllique . Vous ne pourrez pas manquer d’admirer à ce projet.